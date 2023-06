JP Horsens briefing 5.6

Her skal du møde 29-årige Isabella Lykke, der blev mor til lille Liva i starten af maj. Et moderskab, der altid vil være præget af den barske sandhed, at der inde i Isabella Lykke findes en tumor, som på et eller andet tidspunkt vågner fra sin dvale.

I dagens nyhedsbrev har vi også bedt en juraprofessor forholde sig til tvisten om Industrivænget 11, som René Petersen og Christina Kikan købte af erhvervsmanden Hans Erik Frost i slutningen af 2021. Professoren finder ikke sagen usædvanlig, og derfor kommer han med et væsentligt råd til dig, der på et tidspunkt står over for at skulle købe fast ejendom.