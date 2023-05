JP Horsens briefing 31.5

Godmorgen, Horsens!

Jeg har en forkærlighed for hjemlige gør-det-selv-projekter. Særligt projekter, der kræver nogle byggematerialer og noget værktøj.

Det sker meget ofte, at disse projekter efterlader nogle overskydende byggematerialer. Først tænker jeg, at materialeresterne kan tjene et formål på et senere tidspunkt, og så får de lov til at stå og samle støv i skuret. Når jeg næste gang kaster mig over et nyt projekt, ender jeg alligevel med at købe nye materialer, som afstedkommer flere rester.