JP Horsens briefing 29.5

21. april 2023 var stemningen på Fuglevangsvej 47 i Horsens formentlig ualmindelig god.

Denne dag sendte det driftige entreprenørfirma Dansk Halentreprise, der i 2022 kunne fejre 40 års jubilæum, et nyt årsregnskab på gaden. For første gang havde firmaet omsat for mere end en milliard kroner, og efter skatten var betalt, stod 87,7 millioner kroner på bundlinjen.

På en adresse 14 km mod syd var der ikke noget at fejre. Her, på Industrivænget 11 i Hornsyld, sad parret René Petersen og Christina Kikan og forsøgte at skabe sig et overblik over de seneste 14, surrealistiske måneder af deres liv.

Hele deres levebrød havde slået revner, og hvad der 14 måneder forinden havde lignet starten på et væksteventyr, havde nu udviklet sig til et sandt mareridt.

Et mareridt, opfatter de, der er iscenesat af den mand, der nu sad for bordenden i et bestyrelseslokale 14 km derfra og kunne fejre et overskud på 88 millioner kroner, Hans Erik Frost.

