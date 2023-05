JP Horsens briefing 23.5

Mens Hans Erik Frost og det øvrige Dansk Halentreprise kunne fejre et forrygende år, var der ikke noget at fejre på en adresse 14 km mod syd. Her, på Industrivænget 11 i Hornsyld, sad parret René Petersen og Christina Kikan og forsøgte at skabe sig et overblik over de seneste 14, surrealistiske måneder af deres liv.

Hele deres levebrød havde slået revner, og hvad der 14 måneder forinden havde lignet starten på et væksteventyr, havde nu udviklet sig til et sandt mareridt.

Et mareridt, opfatter de, der er iscenesat af den mand, der nu sad for bordenden i et bestyrelseslokale 14 km derfra og kunne fejre et overskud på 88 millioner kroner.

»Man må gerne være fræk til en vis grad, men det, der er sket her, er for meget. Alt for meget. Hele mit navn er smadret. Jeg kan ikke forstå, at man vil risikere det her, når man som han tjener 88 millioner kroner efter skat,« siger René Petersen.

Det her er fortællingen om en dramatisk ejendomshandel. Om et livsværk på bristepunktet, en familie under kolossalt pres og en indflydelsesrig erhvervsmand, der ifølge parret har solgt dem katten i sækken.

Læs hele historien her.

