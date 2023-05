JP Horsens briefing 15.5

Godmorgen, Horsens!

Kender du det, at en samtale kommer skævt fra start?

Når den person, du taler med, indleder med en påstand, der er helt forkert.

Når det sker, er det mest naturlige selvfølgelig at gå i rette med misforståelsen, selvom det, afhængigt af dit gemyt, sjældent er sjovt at indlede en samtale med at korrekse.