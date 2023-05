JP Horsens briefing 12.5

Beboere nær Hovmarksvej i Stensballe er stærkt utilfredse med, at Horsens Kommune har udpeget et markareal i relation til Hovmarksvej 95 som potentielt udviklingsområde.

»Hvad er det for et demokrati, hvor man efterspørger borgerinddragelse igen og igen uden at høre på, hvad vi siger? Hvor mange gange vil de blive ved? Vi føler undertiden, at de er temmelig tonedøve,« lyder en af de utilfredse stemmer.

Ejendomskoncernen M+, der ejer arealet, barsler med et konkrete byggeprojekt, og her giver kritikken ikke anledning til at ryste på hånden.

»Hvis 14 naboer skal bestemme, om der må ske byudvikling på deres naboareal, så vil vores by aldrig udvikle sig,« siger Per Hansen.

