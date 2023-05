JP Horsens briefing 10.5

Godmorgen, Horsens!

»Horsens er en by, der kan tiltrække stjernenavne som Madonna og The Rolling Stones.«

Jeg tør godt lægge hovedet på blokken og postulere, at det er et udsagn, du har hørt før.

For når folk skal fremhæve og eksemplificere Horsens’ formåen som koncertby, er det meget ofte de to navne, der bringes i spil. Og ja, det var ganske vist imponerende, at Horsens med to ugers mellemrum formåede at afvikle to kæmpe-koncerter.