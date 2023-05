JP Horsens briefing 5.5

Godmorgen, Horsens!

Nogle mennesker kan godt lide at holde på pengene, andre kan bedre lide at bruge dem.

Fælles for de fleste af os er formentlig, at vi gerne vil vide, hvor mange penge vi har at gøre med.

Den vished har for mange mennesker haft svære vilkår de seneste år, da snart sagt alt er blevet dyrere. Det er blevet dyrere at tage bilen ned til dagligvarebutikken. Det er blevet dyrere at fylde indkøbskurven op. Og når du kommer hjem, er det blevet dyrere at tænde ovnen og tilberede de varer, du har købt.