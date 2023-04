JP Horsens briefing 1.5

Dagens nyhedsbrev er et godt eksempel.

Her kan du læse den inspirerende historie om Oliver Seiffert, der som 20-årig havde planlagt at tage på jordomrejse. Planen blev forpurret af coronapandemien, så i stedet for at rejse besluttede den unge mand at etablere en virksomhed. I dag omsætter den for millioner.

Du kan blive opdateret på en storspiller i det lokale erhvervsliv i artiklen om M+ Ejendomme, der skal have ny direktør. Henrik Hansen har nemlig besluttet at forlade posten efter knap et år, og det er der en bestemt anledning til.