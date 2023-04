JP Horsens briefing 28.4

Og den kasse havnede jeg i for nogle år siden, da jeg glemte at orientere Horsens Kommune om en lille ændring i min husstandsindkomst. På det tidspunkt modtog jeg fripladstilskud til en daginstitutionsplads, og størrelsen på dette tilskud følger husstandsindkomsten. Så da jeg glemte at orientere kommunen, modtog jeg i en kort periode et for højt tilskud, indtil kommunens kontrolgruppe greb ind og fik kassen til at stemme.

Omend det var ubevidst, var min forseelse at betegne som misbrug af sociale ydelser, og nu viser det sig, at jeg langt fra er alene om at have snydt på vægten.