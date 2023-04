JP Horsens briefing 19.4

2022 var et år på usikkert farvand for Wittrup Seafood.

Virksomheden, der primært sælger muslinger, vendte i sit seneste regnskab et minus på to mio. kr. i 2021 til et plus på 1,8 mio. kr.

Den del havde man sådan set regnet med.

Mindre forudsigeligt var det, at politikere på Christiansborg kom på den idé at forbyde trawlfiskeri i Bælthavet, som bl.a. dækker Storebælt, Lillebælt og det Sydfynske Øhav.