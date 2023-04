JP Horsens briefing 17.4

Godmorgen, Horsens!

Har du prøvet at lægge arm mod en modstander, der er dig fysisk overlegen i en sådan grad, at du lige så godt kan give ham sejren på forhånd? Og hvis du alligevel giver det en chance, er kampen overstået, inden du har nået at spænde din biceps.

Sådan må det ofte opleves for prisgivede borgere, når en kommune kommer på den idé at inddrage deres jord i almenvellets interesse. For eksempel når der skal bygges nye veje.