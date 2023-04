JP Horsens briefing 5.4

Godmorgen, Horsens!

Befinder vi os i en økonomisk krise? Kan vi se en ende på den?

Har du fulgt nyhedsstrømmen på jphorsens.dk de seneste måneder, vil du vide, at svaret på de spørgsmål, afhænger af personen, der svarer.

Vi har talt med almindelige lønmodtagere, der kæmper for at få privatøkonomien til at slå til, når elregningen stiger og en pakke smør koster 29 kroner. De mener i høj grad, at vi befinder os i en krise, der ikke umiddelbart ser ud til at slutte.