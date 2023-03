JP Horsens briefing 31.3

Derfor er der noget befriende ved at høre Thomas Iversen forklare, hvordan han og hans bror Peter Iversen gennem 25 år har løftet metalvirksomheden Brimas fra at være et lille tomandsprojekt til i dag at have 50 ansatte og sælge for millioner.

De to brødre kan nemlig ikke sætte flueben ved et eneste af de tre udsagn i toppen af nyhedsbrevet.

»Vi sætter en ære i at holde en relativ normal arbejdsuge - det der med 60-70 timer ugentligt og arbejde i ferier og weekender, det bruger vi ikke,« lyder det blandt andet fra Thomas Iversen.