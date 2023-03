JP Horsens briefing 27.3

Vi kontaktede Vejdirektoratet for at finde årsagen, og det viser sig, at der er tale om det første spæde step i en række projekter, som i de kommende år vil forandre de trafikale forhold på en af Horsens’ mest befærdede indfaldsveje. I dagens nyhedsbrev kan du blive meget klogere på, hvad der er i vente.

Vi skal også omkring to store, relaterede jordhandler i et af Horsens’ driftige erhvervsområder. Køber er den navnkundige Michael Thorup Mortensen, der over for JP Horsens sætter ord på handlerne.

Endelig runder vi et konkursramt selskab, Villa.dk ApS, der byggede eksklusive villaer. Virksomheden er genopstået i et nyt selskab, men konkursprocessen har ikke været uden konsekvenser for indehaveren Morten Egeriis-Maj, som åbner op for den vanskelige periode, der har haft mærkbare personlige omkostninger.