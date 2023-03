JP Horsens briefing 22.3

Her bliver sløret løftet for, hvor kommunen forventes at vokse, og dermed hvor nyt byggeri med tiden skyder op. Hvor der bliver kamp om daginstitutionspladser. Hvor der bliver mere tryk på vejnettet. Hvor de enkelte lokalsamfund kan se frem til at få flere naboer, legekammerater og medlemmer i foreningslivet.

Den dag er oprandt, og vi giver dig her et overblik over, hvor Horsens skal vokse i fremtiden - og om du kan se frem til at få flere naboer.

I dagens nyhedsbrev skal vi også omkring et emne, vi følger tæt på JP Horsens, nemlig presset på det lokale sundhedsvæsen. Vi har talt med en herre, der om nogen kender til udfordringerne blandt sygeplejersker på sygehuset i Horsens, og han har et, i virkeligheden meget simpelt, bud på, hvordan hele den pressede situation kan løses.