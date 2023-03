JP Horsens briefing 20.3

Godmorgen, Horsens!

Vi har taget hul på endnu en spændende uge, der kommer til at byde på flere interessant historier.

Inden vi åbner ballet, vil jeg gerne lige benytte din opmærksomhed til at sige dig et stort og velment tak for, at du læser med.

Horsens bliver dækket fra flere sider, og derfor sætter jeg stor pris på, at lige netop JP Horsens er en af dine nyhedskanaler. Det håber jeg, vi vil fortsætte med at være, og jeg lover, at vi som redaktion vil lægge os i selen for at levere byens skarpeste udbud af nyheder og fortællinger fra Horsens.