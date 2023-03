JP Horsens briefing 13.3

Et sted, der også er sket en oprustning, er i Horsens Kommunes plan, byg og erhverv-afdeling. Her er der nemlig tiltrådt en ny chef, der som noget nyt også har titel af stadsarkitekt. Det sker oven på en heftig debat om arkitekturen i Horsens, og Jesper Pagh, der er kommunens nye stadsarkitekt, er klar til at levere. Læs her, hvordan han vil sætte præg på Horsens - og hvad, han selv mener, er pæn arkitektur.

Og endelig skal vi møde Rikke Berg Mørch, der som 40-årig besluttede at skifte karrierespor. Det ansporede hende til at tage fem år på skolebænken med medstuderende, der havde alderen til at være hendes børn. Nu er hun ude på den anden side og klar til at bruge alt det, hun har lært, i sin nystartede virksomhed.