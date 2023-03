JP Horsens briefing 6.3

Her måtte han slippe 500 kr., og det, mener Anders Søvsø Hansen, er et udtryk for, at du som parkerende patient er dårligere stillet i Horsens, end du eksempelvis er i Skejby, Viborg eller Herning. Læs historien her og vurder selv, om han har en pointe.

Ikke langt fra Regionshospitalet Horsens, på Strandpromenaden, blev der for nyligt indgået en bolighandel, der allerede nu er en kandidat til årets dyreste boligkøb i Horsens. Læs mere om handlen her.

Og endelig har vi taget et kig på, om Horsens Kommune har levet op til sin egen ambition om at skrue ned for energiforbruget. Tallene taler for sig selv.