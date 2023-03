JP Horsens briefing 3.3

Den aften gik det op for mig, at tjenere fortjener respekt. For ikke nok med at de skal lykkes med førnævnte discipliner ud i hukommelse, balance og stamina, de står også med et ansvar for, om gæsten har en god aften og potentielt vender tilbage en anden gang.

Det kan JP Horsens’ madanmelder Jonas Ditlevsen utvivlsomt bekræfte.

Han lagde for nyligt vejen forbi den indiske restaurant Kesar i Grønnegade, og her bidrog tjenerpersonalet både til at trække oplevelsen ned og op. Læs hele madanmeldelsen her, hvor du finder svar på, hvorfor Jonas Ditlevsen i sidste ende kommer med den meget klare anbefaling: »Tag på Kesar«.