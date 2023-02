JP Horsens briefing 1.3

»Det har været totalt overvældende. Den her ejendom har slået alle hidtidige rekorder, når det gælder antal visninger på vores hjemmeside, og vi har haft masser af fremvisninger på den,« lyder det blandt andet fra Per Ahlgreen.

Helt så markante formuleringer bruger Michael Brixhuus ikke til at beskrive, hvordan det går i ejendoms- og projektkoncernen Brixhuus A/S - men det ville være svært at fortænke ham i det, hvis han gjorde. For selvom projekt- og byggebranchen står med store udfordringer, har Brixhuus A/S formået at hæve sit overskud med adskillige millioner.