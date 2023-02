JP Horsens briefing 27.02

Den slags ideer er der mennesker, der lever af at få. De tjener til dagen ved at vejlede virksomheder og privatpersoner i, hvordan de bedst indretter deres rammer.

Gad vide, hvordan sådan et menneske selv bor, har du måske tænkt. Det har jeg. Og i dag får vi svaret.

JP Horsens har nemlig været på besøg hos indretningskonsulenten Lisbeth Tokkesdal, der driver virksomheden Rum igen. Kom med ind og se, hvordan indretningseksperten har indrettet sit eget hjem.

En anden, der også gerne byder indenfor i sit hjem, er Trine Ørbæk Rasmussen, vel at mærke små børn. Den private børnepasser forsøgte i månedsvis at få lov til at øge mængden af børn i sin private pasningsordning, men Horsens Kommune, der netop er presset på kapaciteten, tøvede længe med at give hende lov. Problemet var bare, at der ikke fandtes nogen lov, der forhindrede kommunen i at give grønt lys.