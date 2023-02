JP Horsens briefing 24.02

»Der var fuldt hus, folk var glade, og man fik rørt sig, festet og danset.«

Sådan beskriver Lars Fischer, indehaver af Gasfabrikken, testen af et nyt koncept på et af byens kendte spisesteder.

Ærgrer du dig over, at du ikke var med, er der gode nyheder, for testen bliver nu vekslet til et tilbagevende koncept målrettet det voksne publikum i Horsens.





