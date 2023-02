JP Horsens briefing 22.02

Godmorgen, Horsens!

Hvornår har du sidst arbejdet over?

Hvis du stiller det spørgsmål til en tilfældig ansat på Regionshospitalet Horsens, vil vedkommende formentlig ikke have behov for at grave særligt dybt i hukommelsen for at give dig et svar.

I dag kan JP Horsens nemlig fortælle, at hospitalets udgifter til overarbejde er på himmelfart. De er ganske enkelt flerdoblet på få år.