JP Horsens briefing 20.02

Det var netop en frustration, der i 2019 fik ham til at finde modet og blive selvstændig. En frustration over at se andre mislykkes, når han vidste, at han selv var i stand til at lykkes.

Det har han brugt de seneste fire år på at bevise. 22 gange har han sat sig for at hjælpe et ungt menneske med autisme i arbejde. Et ungt menneske, som vel at mærke er løbet panden mod en mur i det offentlige system. Og 22 gange er han lykkedes med at hjælpe den unge i fast beskæftigelse.

Nu står Casper Sillesen atter med en frustration, og denne gang er det ikke positivt.