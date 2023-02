JP Horsens briefing 17.02

Da jeg kom frem til Frederik Winthers Vej, viste det sig, at branden kom fra virksomheden Jydsk Miljø Rengørings kontorbygninger. Bygninger, jeg 11 måneder forinden havde siddet i for at interviewe firmaets direktør Bent Poder. Dengang havde han luftet planerne om på et tidspunkt at forlade området og bygge et nyt domicil.

Nu stod jeg her og betragtede flammerne, der mere eller mindre tvang Bent Poder til at gøre alvor af de overvejelser.

Som du kan læse i dagens nyhedsbrev, bliver der nu sat handling bag ordene. Bent Poder har nemlig et nybyggeri på vej, og i hans optik er der tale om en ”genial” løsning.