JP Horsens briefing 13.02

For hvor skal du parkere? Hvor længe har du brug for at parkere? Kræver det en p-billet? Og kan billetten trækkes i en automat, eller skal du downloade en app?

De senere år er det blevet snarere reglen end undtagelsen, at du skal have kreditkortet op ad lommen, når du parkerer i Horsens.

I dagens nyhedsbrev tager vi et kig på en af de aktører, der nyder godt af den udvikling. For over de seneste tre år har M+koncernen tilsyneladende fået stor smag for parkeringspladser. Vi bringer her et overblik.