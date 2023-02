JP Horsens briefing 10.02

Som far til et barn i skolealderen er jeg mest optaget af det logistiske mismatch, der er i vente, hvis helligdagen inddrages for de voksne, men fridagen bevares for børnene. Er det også en udfordring, du har studset over, kan du med fordel læse videre.

I dagens nyhedsbrev kommer borgmesteren i Horsens nemlig med sit besyv til netop den debat.

Her vender vi også blikket mod dagligvarehandel, for mens én dagligvarekæde byder konkurrence fra ”forelsket” konkurrent velkommen, har en anden dagligvarekæde meldt ud, hvornår den forlader centrum i Horsens.