JP Horsens briefing 08.02

Godmorgen, Horsens!

»Hold da op!«

Selvom jeg sad alene i bilen og ikke havde nogen at tale til, kunne jeg ikke undgå at lade forbløffelsen forlade min mund.

Det var en dag, da jeg for nyligt genbesøgte min barndomsby Skanderborg og lagde vejen forbi det gamle rådhus i byens centrum, at jeg med store øjne kunne konstatere, at området ikke længere ser ud, som jeg husker det.