JP Horsens briefing 03.02

Godmorgen, Horsens!

Motion, økonomi, grøn samvittighed.

Der er gode grunde til at cykle på arbejde, men når jeg vælger at tilbagelægge vejen mod Fængslet, hvor JP Horsens har til huse, på to hjul, har det også en fjerde vægtig årsag.

På cykel har jeg nemlig de bedste forudsætninger for at tage notits af udviklingen i byen. Jeg møder tit noget på min vej, som jeg undrer mig over, og det bliver ofte afsæt til en artikel.