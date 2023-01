JP Horsens briefing 01.02

Hos Flonidan, der producerer gasmålere på Islandsvej og beskæftiger 56 ansatte, er der også fokus på et betydeligt millionbeløb. Desværre for virksomheden er det blodrødt. Alligevel er der ingen tvivl at spore hos direktør Karsten Omann, når det kommer til, om firmaets strategi er den rigtige.

Og så varsles der en »stor, men nødvendig rejse« mod »fremtidens Coop« hos en af landets største dagligvarekoncerner, der tager konsekvensen af en kundeadfærd i forandring. Det får betydning for to dagligvarebutikker i Horsens.