JP Horsens briefing 27.1.

Godmorgen, Horsens!

Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det må også siges at gælde, når vi taler om den nuværende energi-/inflationskrise. Den har sat mange virksomheder og husholdninger under pres, men det har formentlig også fået flere til at gå efter brugt i stedet for nyt. Til gavn for miljøet og borgernes økonomi. Genbrugsbutikkerne har hvert fald aldrig oplevet så stor efterspørgsel på alverdens glas, tøj, tupperware og meget mere.