JP Horsens briefing 23.1.

Godmorgen, Horsens!

Trods ihærdige forsøg lykkedes det ikke for JP Horsens at få lederen af byggesagsafdelingen til at finde et sted i lokalplanen, hvor det præcist og på forståeligt dansk fremgår, at en illustration i planen ikke skulle tages bogstaveligt.

Sagen er beskrevet i JP Horsens søndag og mandag morgen og handler om en flok borgere i sydbyen, som føler sig snydt af kommunen, da Autocentralen i 2021 opførte et bilhus. En tilstødende lagerhal endte med at blive placeret klos op ad deres grunde og et godt stykke fra den placering, som var vist i en lokalplan.