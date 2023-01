JP Horsens briefing 16.01

Penge, eller snarere profit, er også et sigte for de mange bygherrer, der gennem de senere år har opført boligbyggerier i Horsens. Vi har taget et tjek på nogle af de nyere, profilerede ejerboligbyggerier og kan afsløre, at nogle bygherrer har været dygtigere til at afsætte varen end andre.

Og så skal vi også omkring et selskab, der gennem mange år har opbygget en imponerende ejendomsportefølje i Horsens. Vi har gennemgået alle M+ Ejendommes ejendomme i Horsens og bringer her det store overblik.

