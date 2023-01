JP Horsens briefing 11.01

Du står nu med et målrettet setup og 12 forventningsfulde ansatte, men intet arbejde at tilbyde dem. Hvad gør du?

Det har Stinne Simonsen et bud på. Det var nemlig nøjagtigt den situation, hun stod i for knap tre år siden, og jeg kan afsløre så meget, at hun fandt en vej gennem krisen. Firmaet lever nemlig i bedste velgående, og lige om lidt ansætter Stinne Simonsen medarbejder nummer 100.

En anden virksomhed, der ikke er uvant med vækst, er M+ Ejendomme, der senere på året flytter i nyt domicil. Deres nuværende domicil på Havnen er nemlig lejet ud til en lokal virksomhed med vokseværk.