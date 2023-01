JP Horsens briefing 09.01

Det er dog langt fra altid, at der er brug for at tage redaktionen med på råd. Nogle gange er en historie så åbenlys, at det kribler i fingrende for at komme i gang. En af de historier kan du læse i dagens nyhedsbrev.

Det viser sig nemlig, at mens der over alt i Danmark går ledende sundhedspersonale rundt og river sig i håret i frustration over at mangle arbejdskraft, er der et sted i Horsens, hvor man har knækket koden. Her er alle 90 sygeplejerskestillinger besat, og man får uopfordrede ansøgninger.

I dagens nyhedsbrev skal vi også møde direktøren i Horsens’ største bank, der giver sit bud på, om vi bør være nervøse for den økonomiske udvikling. Og vi skal møde en ung mand, der levede som hjemløs i halvandet år, men i dag bor i en lejlighed med havudsigt.