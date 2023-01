JP Horsens briefing 02.01

Beboere på Egernvej er stærkt utålmodige. I to et halvt år har de ventet på, at Horsens Byråd træffer beslutning om, hvorvidt vejen skal lukkes for smutvejstrafik.

Sagen har trukket ud, efter Horsens Kommune i 2020 gennemførte en trafiktælling, som kommunen nu har valgt at skrotte.

Nu viser en aktindsigt, som JP Horsens har fået, at borgmester Peter Sørensen tilbage i 2020 lovede en 12-årig pige, der bor på Egernvej, at vejen ville blive lukket. »Hvis alt går, som det skal, bliver vejen lukket i løbet af vinteren eller i det tidlige forår,« skrev borgmesteren i en mail til pigen. Siden da er der gået to år, og sagen er senest, i december 2022, blevet udskudt på ny.





