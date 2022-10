Dagens briefing 26/10

Du slipper ikke.

Hvis du er husejer og bor i Horsens Kommune, så kan du se frem til at skulle få plads til en tredje affaldsbeholder. Det blev besluttet på et byrådsmøde tirsdag, hvor alle – undtagen Nye Borgerliges Søren Lind – var enige om, at det var et godt initiativ og den rigtige vej at gå. Alligevel var byrådet diskussionslysten og flere medlemmer langede ud efter hinanden.