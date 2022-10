»Vi er flyttet til en større butik i sommer og har haft et rigtig godt salg fra starten af. Det kan have noget med nyhedsinteressen at gøre, men kan også være fordi folk forsøger at spare, hvor de kan,« siger bestyrelsesformand Margit Winther.

»Noget vi oplever er, at det er et andet segment, der kommer i den nye butik. Hvor det før var mere midaldrende og ældre mennesker, kommer der nu mange unge og især børnefamilier ser vi flere af.«

Fik du læst: Mysteriet i fjorden fortsætter: Kjell Stockfisch har fået de første analysesvar – men han er stadig forvirret

De seneste uger har Horsens Fjord været ramt af akut iltmangel, hvor fisk og krabber er søgt op til overfladen for at trække vejret.

Og næsten lige så akut, som ilten er forsvundet, lige så hurtigt er den kommet tilbage igen. Forleden landede de første analyseresultater fra fjorden, men de giver ikke de svar, kommunen havde håbet på.

»Resultaterne er desværre ikke entydige. Vi havde håbet, at vi kunne blive peget i en retning eller få bestyrket, at vi kiggede i den rigtige retning. Tungmetaller ligger lavt, de seneste analyser er for nitrat i saltvandet, og det ligger også inden for normalområdet. Der er ikke noget i resultaterne, der giver os en retning,« siger Kjell Stockfisch, afdelingsleder i Horsens Kommune.

