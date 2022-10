JP Horsens Briefing 18-10-2022

I denne måned gik to udlejningsselskaber konkurs. Det så ganske uinteressant ud, da en google-søgning afslørede stort set ingenting om de to selskaber, KJ Invest og KJ Byg og Boligudlejning, begge med adresse i Horsens.

Det viste sig dog, at manden bag de to selskaber er tidligere rockstjerne, og at han for over ti år siden gav interview til Ekstra Bladet under overskriften Dansk heavy-rocker god for 34 mio. kr.

Det fik os til at se nærmere på de to selskaber, og musikeren bag, hvilket du kan læse her.

