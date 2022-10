Ved Stibo, som bl.a. har adresse i Horsens, har man i længere tid haft problemer med at skaffe arbejdskraft nok. Derfor besluttede man at lave et elevprogram for at uddanne flere folk til branchen – og det program greb man noget anderledes an.

»Vi har fundet ud af, at der er mange, som løber rædselsslagne væk, når de opdager, at de skal skrive en ansøgning og et cv, for de har måske ikke noget på cv’et, fordi de er unge,« fortæller Frank Sørensen, der er driftsdirektør i Stibo Complete.