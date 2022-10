Langt flere borgere opsøgte sidste år kommunens borgerrådgiver i forhold til de forgangne år.

Horsens Kommune har to rådgivere ansat, som fungerer som en form for repræsentant for borgere, der af forskellige årsager har brug for hjælp til kommunikationen med kommunen. I 2021 modtog kommunen 296 henvendelser, hvilket er en stigning på cirka 30 procent i forhold til de to foregående år. Her har antallet ligget omkring 225.

Men meget få af kommunens udsatte borgere er at finde i statistikken i årsberetningen. Og det er et problem at få de svageste borgere, som kan have svært ved dialogen med kommunen, i tale. Det forklarer Karin Lambert, den ene af to rådgivere i ordningen, som har kørt siden 2015.

