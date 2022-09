Det er gået hurtigere for HJK Byg end forventet, og derfor får virksomheden ny direktør.

Meldingen om en ny direktør til HJK Byg A/S i Horsens kommer i en pressemeddelelse fra virksomheden.

»HJK Byg har godt gang i aktiviteten, og jeg kan desværre ikke være nok inde over driften som HJK Byg kræver. Derfor er jeg utrolig glad for at Glenn Jacobsen har sagt ja tak til at overtage ansvaret,« siger den afgående direktør Klaus Bårris i pressemeddelelsen.

Firmaet har desuden ambitiøse planer om at fortsætte væksten trods tidens høje inflation.

