Det kan ende med at blive et usædvanligt dyrt år for de midtjyske hospitaler. Det har René Mørch Kjellerup allerede set tydelige tegn på.

Han er teknisk chef på Regionshospitalet Horsens, og her kan han se, at regningen for energiudgifterne er steget massivt.

»På nuværende tidspunkt har vi allerede brugt over 50 pct. mere i kroner og ører, end vi gjorde sidste år,« siger René Mørch Kjellerup.

Hospitalet har ifølge ham et budget på 7,5 mio. kr. til el i hele 2022. Men regningen har allerede krydset 11 mio. kr., og er kun på vej højere op, forklarer han.

