27-årige Maria Fisker Petersen har altid vidst, hun gerne ville have børn. Derfor havde hun også sagt til sin kæreste, at hun ville have den første, inden hun fyldte 25.

De gik i gang et år før hendes fødselsdag, men det skulle vise sig at tage 2,5 år og flere fertilitetsbehandlinger, før det lykkedes parret at blive gravide.

Nu bliver det fra efteråret muligt i Region Midtjylland og i Horsens at få en indikator på, hvordan den slags vil forløbe - før du overhovedet har besluttet dig for at blive gravid.

Et nyt tilbud til kvinder og mænd - singler som par - mellem 18 og 40 år skal nemlig kunne give dig en rød, gul eller grøn indikator på, hvor svært eller nemt det bliver for dig at få børn.

