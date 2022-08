Efter en hektisk hverdag i Falcks vagtcentral besluttede Jesper Milo i begyndelsen af året sig for at finde et nyt job.

Det job fandt i Michael Antitsch Mortensens nye virksomhed, Business Drive, hvor han skulle starte den 1. februar som chauffør.

Men den 31. januar, hvor Jesper Milo havde sidste vagt hos Falck, afgik Michael Antitsch Mortensen ved døden.

»Det var kaotisk. Michael og jeg er gamle skolekammerater fra Bankagerskolen, hvor vi sad sammen på bageste række i 10 år. Så samtidig med sorgen over at have mistet en kammerat var min jobsituation også pludselig usikker,« forklarer Jesper Milo i denne artikel.

Her fortæller han om, hvordan det har været at blive en del af virksomheden, hvor han siden blev direktør - og ikke kun chauffør, som det oprindeligt var planen.

