De store maskiner, der står i fabrikslokalerne i Mogens Hørdum Sørensen og hans hustru, Tine Valentes, virksomhed i den vestlige del af Horsens bruger meget strøm.

Det har de altid gjort.

Men de seneste måneder er prisen på el eksploderet i en sådan grad, at de nu spår en rekordhøj elregning i deres firma, Steel Products, som de ejer sammen med deres to døtre.

»Den her måned er vanvittig. Det må vi bare sige. Og det er klart, at hvis det fortsætter, så har vi da en udfordring med at overbevise vores kunder om, at de skal deltage i festen,« siger Mogens Hørdum Sørensen, der er adm. direktør i firmaet.