Godmorgen.

Torsdag var en stor nyhedsdag for erhvervslivet i Horsens. To af byens mest kendte virksomheder havde nyt at fortælle, men det var ikke udelukkende positivt.

Huscompagniet, som jo har rødder tilbage til FM-Søkjær, Michael Antitsch Mortensen og Erik Rehnquist, meldte ud, at den forlader hjembyen, hvor det hele startede i 1972. Det koster både arbejdspladser og tilhørsforhold til en milliardvirksomhed.