Søren Søltoft Holmboe var på vej mod Strasbourg i Frankrig. Han havde en aftale med en mand, som han aldrig havde mødt før.

De havde to ting tilfælles.

De havde begge et dyrt armbåndsur.

Og begge var dybt fascineret af den verden af vintage- og luksusure med en lang historie bag sig, som havde ført de to fremmede sammen et sted i den franske middelalderby.

Her stod Søren Søltoft Holmboe i maj 2022 over for det, der både skulle vise sig at blive hans vildeste byttehandel nogensinde og et næsten profetisk tegn på, hvad der var på vej til at ske for ham bare en måneds tid senere.

Kort overblik: