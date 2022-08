I april 2022 måtte Jacob Steentoft søge dækning i en trappeopgang i Donetsk i Ukraine, mens russisk artilleri landede lige i nærheden. Han var for anden gang siden krigens udbrud rejst til Ukraine for at dokumentere krigens konsekvenser for folket.

I juli 2022 kunne du så læse, at Jacob Steentoft har købt sig en vin- og tapasbar, som han arbejder for at åbne i Horsens til august.

Tapasbaren skal gøre det muligt for krigsfotografen at dyrke fotografiet. Surdejsbrød på bordet om man vil.

I dette interview taler JP Horsens med Jacob Steentoft om nogle af livets større spørgsmål.

